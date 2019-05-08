Пользователям Twitter дали возможность добавлять медиафайлы в ретвиты

Twitter дал возможность пользователям добавлять в ретвиты фото, видео и гифки. Об этом соцсеть сообщила в своем официальном аккаунте.

В Twitter рассказали, что о таких возможностях просило множество пользователей. Функция доступна в приложениях на Android, IOS, а также в мобильной версии сайта.

Напомним, ранее сообщалось, что компаниям Facebook и Twitter дали еще девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей в России.

«Давайте есть слона по частям. Суд состоялся, компании оштрафованы. В настоящее время им предоставлено время для того, чтобы выполнить требования законодательства Российской Федерации», — сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, его цитирует «Интерфакс».

