Минтруд РФ опубликовал список выходных на 2020 год

Министерство труда РФ предложило сделать выходными днями 4 и 5 мая в 2020 году за счет переноса выходных с 4 и 5 января. Проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



В итоге в 2020 году предлагается установить следующие дни отдыха: с 1 по 8 января 2020 года, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Напомним, в России на этой неделе россиян ожидает очередная короткая рабочая неделя.