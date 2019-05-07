Новости общества

18:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минтруд РФ опубликовал список выходных на 2020 год

17:58, 07.05.2019
Минтруд РФ опубликовал список выходных на 2020 год
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство труда РФ предложило сделать выходными днями 4 и 5 мая в 2020 году за счет переноса выходных с 4 и 5 января. Проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В итоге в 2020 году предлагается установить следующие дни отдыха: с 1 по 8 января 2020 года, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Напомним, в России на этой неделе россиян ожидает очередная короткая рабочая неделя.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров