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Мать одного из погибших в крушении самолета в Шереметьево попросила СК закрыть аэропорт

16:09, 07.05.2019
Мать одного из погибших в крушении самолета в Шереметьево попросила СК закрыть аэропорт
Фото: sledcom.ru

Мать одного из погибших в катастрофе самолета в Шереметьево попросила Следственный комитет приостановить деятельность аэропорта.

По словам адвоката заявительницы Игоря Трунова, помимо всего прочего, она просит обязать эксплуатантов провести проверку всех самолетов Sukhoi Superjet-100-95B, а также возбудить дела и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, пишет «Интерфакс».

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным «Коммерсанта», является ошибка пилотов.

Происшествия
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