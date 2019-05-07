Мать одного из погибших в крушении самолета в Шереметьево попросила СК закрыть аэропорт

Мать одного из погибших в катастрофе самолета в Шереметьево попросила Следственный комитет приостановить деятельность аэропорта.

По словам адвоката заявительницы Игоря Трунова, помимо всего прочего, она просит обязать эксплуатантов провести проверку всех самолетов Sukhoi Superjet-100-95B, а также возбудить дела и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, пишет «Интерфакс».

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным «Коммерсанта», является ошибка пилотов.