«Национальная Фабрика Ипотеки» в Казани начала реализацию программ залогового кредитования для ИП и самозанятых

Фото: Максим Платонов

«Национальная Фабрика Ипотеки» начала реализацию программ ипотечного кредитования для ИП и самозанятых. Теперь решение по кредиту можно получить в течение нескольких минут, передав на рассмотрение не справки о доходах, а данные по предпринимательской деятельности.

В рамках данной программы клиенты — предприниматели и самозанятые — могут получить как классические ипотечные кредиты на покупку жилья, так и кредиты на различные цели под залог уже имеющейся квартиры. Данная программа интересна людям, кто ведет малый бизнес, зависит от оборотных средств: во-первых, условия понятны для потребителя, во-вторых, не требуется большого пакета документов как при классическом кредитовании малого бизнеса, в-третьих, решение по кредиту принимается в день обращения.

Клиенты могут использовать кредит также и на покупку коммерческой недвижимости (формат «стрит ретейл») в сумме до 5 млн рублей. Рузэль Насыбуллин, региональный директор — руководитель офиса в Казани, отметил: «Многие предлагают программы для малого бизнеса и декларируют простоту получения средств. По факту клиент сталкивается с жесткими требованиями к отчетности за несколько лет, предоставляемым документам, времени работы компании, наличию бизнес-плана. Вместо того чтобы развивать бизнес, приходится много времени уделять сбору бумаг. Кредит под залог квартиры — достойная альтернатива: быстрее и проще можно получить средства в размере до 60% от оценочной стоимости квартиры и не собирая кипу документов за несколько предыдущих лет».

Игорь Жигунов, заместитель генерального директора «Национальной Фабрики Ипотеки», подчеркивает, что все должно быть своевременно. Если предпринимателю нужны деньги сегодня, то проще использовать квартиру как актив. При получении такого кредита для клиента мало что меняется — заемщик остается прописанным в данной квартире. Если у клиента появляется возможность погасить кредит досрочно, то это его право. В европейских странах такие программы распространены среди потребителей, в России программа только набирает популярность».

Программы ипотечного кредитования и взаимодействия с участниками рынка реализуются ООО «Национальная Фабрика Ипотеки» совместно с АО КБ «РУСНАРБАНК» (Лицензия ЦБ РФ №3403 от 13.01.2016).

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