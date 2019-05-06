В аэропорту "Гагарин" под Саратовом завершили строительство взлетно-посадочной полосы

В строящемся аэропорту "Гагарин" под Саратовом завершились работы по укладке бетона на взлетно-посадочной полосе, сообщает пресс-служба администрации гражданских аэропортов.

На данный момент продолжаются работы по обустройству обочин взлетно-посадочной полосы из асфальтобетона, также идут подготовительные работы по устройству разметки и работы по устройству швов расширения и сжатия. Протяженность взлетно-посадочной полосы 3000 м.

По итогам первой половины мая на объекте задействованы 192 рабочих.

Напомним, ранее сообщалось, что новый саратовский аэропорт «Гагарин» может открыться на месяц раньше запланированного срока — не в сентябре, а в августе 2019 года.

