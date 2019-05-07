В Татарстане из-за велогонок ограничат движение транспорта на трассе Казань — Оренбург

9 июня с 9 до 15 часов на участке с 249-го по 256-й км автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном будет временно прекращено движение из-за проведения всероссийских соревнований по шоссейным велогонкам Tour de Tatarstan — 2019, сообщается на официальном портале «Волго-Вятскуправтодора».

На время проведения соревнований проезд транспорта будет организован по маршруту Альметьевск — Лениногорск и Альметьевск — Чупаево. После завершения соревнований движение будет проходить в штатном режиме.



Напомним, ранее сообщалось, что с 30 апреля по 31 мая в Новошешминском районе Татарстана для движения будет закрыт участок автодороги Новошешминск — Шереметьевка — Кармалы.

