В Татарстане участок дороги в Новошешминском районе закрыли на месяц

С 30 апреля по 31 мая в Новошешминском районе Татарстана для движения будет закрыт участок автодороги Новошешминск — "Шереметьевка — Кармалы", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На трассе будет проводиться ремонт. Для объезда водителям предлагают следующие автодороги: федерального значения "Казань — Оренбург" и регионального значения "Азеево — Черемшан — Шентала".

Напомним, ранее в Пермском крае пенсионера Василия Яркова оштрафовали за то, что он отремонтировал разбитую деревенскую дорогу досками.

Мужчина заделал в деревне Пруддор колеи, которые появились во время весенней распутицы, чтобы удобнее было добираться до соседнего села Белоево на уколы в больницу. Позже сотрудники Кудымкарского отдела ГИБДД составили на Яркова протокол об административном правонарушении за повреждение дороги.



