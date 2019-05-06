В мемориальный комплекс Юдино передадут лампаду с Вечным огнем от Могилы Неизвестного Солдата в Москве

7 мая на железнодорожном вокзале Казани пройдет церемония передачи Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве в новый мемориальный комплекс Великой Отечественной войны в Юдино, сообщается на официальном портале мэрии Казани.

Вечный огонь в столицу Татарстана будет доставлен поездом №1/2 "Премиум". Начальник поезда в торжественной обстановке передаст зажженную лампаду казанским юнармейцам. Прибытие поезда запланировано на 8 часов.

Напомним, в Казани из-за празднования Дня Победы и подготовки к 9 Мая изменится схема движения девяти автобусных маршрутов. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

