У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
У британского принца Гарри и его супруги Меган родился сын. Об том было объявлено в Instagram пары.
«Герцогиня и ребенок здоровы, и пара благодарит представителей общественности за их общее волнение и поддержку в течение этого особенного времени в их жизни», — говорится в сообщении.
Имя наследника объявят в ближайшие дни.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл установили мировой рекорд по скорости привлечения подписчиков в Instagram. Они смогли набрать миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут.
Свадьба Гарри и Меган Маркл состоялась в мае прошлого года.Общество
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