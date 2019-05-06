У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

У британского принца Гарри и его супруги Меган родился сын. Об том было объявлено в Instagram пары.

«Герцогиня и ребенок здоровы, и пара благодарит представителей общественности за их общее волнение и поддержку в течение этого особенного времени в их жизни», — говорится в сообщении.

Имя наследника объявят в ближайшие дни.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл установили мировой рекорд по скорости привлечения подписчиков в Instagram. Они смогли набрать миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут.

Свадьба Гарри и Меган Маркл состоялась в мае прошлого года.