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Промышленность

«Северсталь» продаст завод в Саратовской области за $215 млн

14:58, 06.05.2019
«Северсталь» продаст завод в Саратовской области за $215 млн
Фото: admbal.ru

ПАО «Северсталь» подписало обязывающее соглашение о продаже АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково», которое находится в Саратовской области, «Абинскому электрометаллургическому заводу» (АЭМЗ). Сумма сделки составляет $215 млн.

Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении «Северстали».

На заводе производят арматуру в прутках, в бунтах и фасонные профили. Всего портфель продукции насчитывает более 40 профилеразмеров.

Промышленность
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