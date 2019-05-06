«Северсталь» продаст завод в Саратовской области за $215 млн
ПАО «Северсталь» подписало обязывающее соглашение о продаже АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково», которое находится в Саратовской области, «Абинскому электрометаллургическому заводу» (АЭМЗ). Сумма сделки составляет $215 млн.
Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении «Северстали».
На заводе производят арматуру в прутках, в бунтах и фасонные профили. Всего портфель продукции насчитывает более 40 профилеразмеров.Промышленность
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