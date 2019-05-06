Китай не будет участвовать в переговорах по ядерной сделке с Россией и США

Китай не будет участвовать в переговорах по ядерной сделке с Россией и США. Об этом заявил официальный представитель МИД Гэн Шуан, комментируя идею президента США Дональда Трампа заключить сделку между тремя странами.

«Китай выступает против того, чтобы кто-то говорил от имени Китая, мы также не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении», — приводит слова представителя китайского МИД «РИА Новости».

В конце апреля СМИ сообщили, что администрация США занимается подготовкой проекта договора по сокращению ядерного вооружения. Сам Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что США, России и Китаю нужно отказаться от ядерного оружия.

