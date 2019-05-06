Коллекторы попросили доступ к базе данных телефонов россиян

Коллекторы намерены получить доступ к телефонам должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом говорится в письме «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (НАПКА), которое было направлено в Госдуму РФ.



Коллекторы считают, что это позволит решить проблему звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах. Поправки предлагается внести ко второму чтению в законопроект о создании единой информационной системы проверки сведений об абоненте, пишут "Известия".

Эксперты подтверждают существование проблемы звонков третьим лицам. Однако считают, что предложенный коллекторами способ ее решения может создать проблемы с защитой персональных данных.



По мнению юриста международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Иоанны Щербаковой, лучше осуществлять процедуру идентификации номера на уровне банка при выдаче кредита.



Ранее коллекторы рассказали, что около половины должников в России не погашают просроченные кредиты из-за отсутствия денег. Кроме того, часть должников не платят из-за несогласия с суммой долга и желания доказать правоту в суде.

