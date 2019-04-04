Коллекторы рассказали, почему должники чаще всего отказываются погашать кредиты

Около половины должников в России не погашают просроченные кредиты из-за отсутствия денег, сообщает РБК.

Также среди причин называется несогласие с суммой долга и желание доказать правоту в суде. Исследование провели члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которая объединяет 38 участников рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк РФ предложил запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По словам Набиуллиной, следует повысить ответственность за деятельность нелегальных кредиторов, которые «продолжают маскироваться под МФО». Штрафы, по мнению главы ЦБ, нужно увеличить с 500 тыс. до 2 млн рублей. Кроме того, следует ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность МФО.