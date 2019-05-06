Новости общества

06:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Палестинские террористы грозят сорвать «Евровидение»

05:59, 06.05.2019
Палестинские террористы грозят сорвать «Евровидение»
Фото: скриншот - Youtube.com

Находящаяся в секторе Газа террористическая организация «Палестинский исламский джихад» (запрещена на территории России) пригрозила, что сорвет «Евровидение».

В заявлении группировки подчеркивается, что террористы планируют «не дать врагу преуспеть в организации какого-либо фестиваля, направленного на нанесение ущерба идеям палестинцев», передает газета Times of Israel.

На данный момент подготовка к конкурсу проходит в «рутинном режиме», идут репетиции.

Напомним, конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на нем будет представлять певец Сергей Лазарев.

Ранее сообщалось, что Мадонна выступит на «Евровидении» за 1 млн долларов.

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров