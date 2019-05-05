Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Встреча состоялась в Брно и завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной России. Шайбы у победителей забросили Кирилл Капризов (12-я минута), Евгений Кузнецов (28, 58) и Дмитрий Орлов (35). В составе сборной Чехии отличился Михал Ржепик (16).
Сборная России ранее досрочно стала победителем Евротура. По итогам турнира команда Ильи Воробьева набрала 22 очка. Второе место заняла сборная Финляндии с 19 очками. Третье место досталось команде Швеции.
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