Состояние участников Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II

Совокупное состояние участников рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.

Как сообщает The Sunday Times, совместное состояние Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона составило £445 млн ($585 млн), в то время как британской королевы — £370 млн.

По итогам 2018 года каждый из выживших участников Queen увеличил свое состояние на £25 млн ($33 млн). Причиной этого стал фильм «Богемская рапсодия», который вышел в октябре 2018 года и собрал в прокате около $1 млрд.

Напомним, что в этом году «Оскар» за лучшую мужскую роль взял Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в байопике «Богемская рапсодия».