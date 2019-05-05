СМИ назвали причину отставки министра обороны Великобритании
Министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона уволили с поста после разговора о неспособности премьер-министра Терезы Мэй руководить кабмином в связи с диабетом.
Как сообщает The Sunday Times, об этих высказывания узнала сама Мэй и после приняла решение об отставке Уильямсона. Это произошло до того, как стало известно об утечке информации с заседания Совета безопасности, ставшей официальным поводом для увольнения министра.
Сам Уильямсон отвергает, что когда-либо обсуждал состояние здоровья Мэй.
Напомним, Гэвин Уильямсон был назначен на пост министра обороны Великобритании в ноябре 2017 года. До этого он был советником британского премьера Терезы Мэй, на протяжении трех лет он также был помощником ее предшественника Дэвида Камерона.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым