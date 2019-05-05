СМИ назвали причину отставки министра обороны Великобритании

Министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона уволили с поста после разговора о неспособности премьер-министра Терезы Мэй руководить кабмином в связи с диабетом.

Как сообщает The Sunday Times, об этих высказывания узнала сама Мэй и после приняла решение об отставке Уильямсона. Это произошло до того, как стало известно об утечке информации с заседания Совета безопасности, ставшей официальным поводом для увольнения министра.

Сам Уильямсон отвергает, что когда-либо обсуждал состояние здоровья Мэй.

Напомним, Гэвин Уильямсон был назначен на пост министра обороны Великобритании в ноябре 2017 года. До этого он был советником британского премьера Терезы Мэй, на протяжении трех лет он также был помощником ее предшественника Дэвида Камерона.