При нападении бандитов на группу военных погиб венесуэльский генерал
В результате нападения бандитов в венесуэльском штате Арагуа погиб генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, а также трое военнослужащих и двое полицейских.
Инцидент произошел в субботу, 4 мая. Силовики попали в засаду по возвращению утром с проверки одного из ранчо на предмет деятельности террористов. Всего в группу входило 25 военнослужащих и пятеро полицейских.
Преступники открыли огонь из хорошо организованной засады. Пострадавшими числятся четверо участников группы, передает портал Infobae.
Официальных комментариев по данному событию пока нет.
Напомним, ранее в Венесуэле сообщили о новой попытке госпереворота.Происшествия
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