При нападении бандитов на группу военных погиб венесуэльский генерал

В результате нападения бандитов в венесуэльском штате Арагуа погиб генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, а также трое военнослужащих и двое полицейских.

Инцидент произошел в субботу, 4 мая. Силовики попали в засаду по возвращению утром с проверки одного из ранчо на предмет деятельности террористов. Всего в группу входило 25 военнослужащих и пятеро полицейских.

Преступники открыли огонь из хорошо организованной засады. Пострадавшими числятся четверо участников группы, передает портал Infobae.

Официальных комментариев по данному событию пока нет.

Напомним, ранее в Венесуэле сообщили о новой попытке госпереворота.