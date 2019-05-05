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При нападении бандитов на группу военных погиб венесуэльский генерал

04:33, 05.05.2019
При нападении бандитов на группу военных погиб венесуэльский генерал
Фото: pixabay.com

В результате нападения бандитов в венесуэльском штате Арагуа погиб генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, а также трое военнослужащих и двое полицейских.

Инцидент произошел в субботу, 4 мая. Силовики попали в засаду по возвращению утром с проверки одного из ранчо на предмет деятельности террористов. Всего в группу входило 25 военнослужащих и пятеро полицейских.

Преступники открыли огонь из хорошо организованной засады. Пострадавшими числятся четверо участников группы, передает портал Infobae.

Официальных комментариев по данному событию пока нет.

Напомним, ранее в Венесуэле сообщили о новой попытке госпереворота.

Происшествия
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