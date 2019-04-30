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В Венесуэле сообщили о новой попытке госпереворота

15:17, 30.04.2019
В Венесуэле сообщили о новой попытке госпереворота
Фото: pixabay.com

Министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о новом государственном перевороте в стране.

«Мы информируем народ Венесуэлы о том, что в настоящее время мы противостоим и деактивируем небольшую группу военнослужащих-предателей, которые содействуют государственному перевороту против Конституции и мира Республики», — написал он в Twitter.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что армия Венесуэлы готова помочь в отстранении от власти президента страны Николаса Мадуро. Также он объявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

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