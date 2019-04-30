В Венесуэле сообщили о новой попытке госпереворота
Министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о новом государственном перевороте в стране.
«Мы информируем народ Венесуэлы о том, что в настоящее время мы противостоим и деактивируем небольшую группу военнослужащих-предателей, которые содействуют государственному перевороту против Конституции и мира Республики», — написал он в Twitter.
Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что армия Венесуэлы готова помочь в отстранении от власти президента страны Николаса Мадуро. Также он объявил о начале финальной фазы операции «Свобода».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым