В Венесуэле сообщили о новой попытке госпереворота

Министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о новом государственном перевороте в стране.

«Мы информируем народ Венесуэлы о том, что в настоящее время мы противостоим и деактивируем небольшую группу военнослужащих-предателей, которые содействуют государственному перевороту против Конституции и мира Республики», — написал он в Twitter.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что армия Венесуэлы готова помочь в отстранении от власти президента страны Николаса Мадуро. Также он объявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

