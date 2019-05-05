Полиция Алжира арестовала младшего брата экс-президента

Саид Бутлефика, младший брат экс-президента Алжира Абдельазиза Бутлефики, был задержан полицией в субботу, 4 мая.

Также заключены под стражу глава национальной разведки Башир Тартак и генерал Тауфик Мадин. Им инкриминируют приказы о подавлении народных выступлений против выдвижения Бутлефики на новый срок, передает местный спутниковый канал «Ан-Нахар».

Ранее были арестованы четыре брата из семьи Кунинеф, приближенной к экс-президенту. Их подозревают в коррупции, а также в злоупотреблении должностных полномочий.

Напомним, в начале апреля 82-летний президент Алжира объяснил, почему ушел в отставку.