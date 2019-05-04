Ракета Falcon 9 стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX отправилась к Международной космической станции (МКС).

Запуск был осуществлен в ночь с 3 на 4 мая. Данный полет считается 17-м в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX. Корабль доставит порядка 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.

Стыковка носителя со станцией запланирована на 6 мая, передает «Интерфакс».

Добавим, запуск «грузовика» должен был стартовать к МКС в конце апреля, но неоднократно откладывался по различным причинам.

Напомним, ранее SpaceХ потеряла часть ракеты Falcon Heavy.