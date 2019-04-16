SpaceХ потеряла часть ракеты Falcon Heavy

Компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты Falcon Heavy. Он упал в океан и был утерян во время транспортировки к побережью Флориды.

Причиной стал шторм, сообщает The Verge.

«Хотя мы надеялись вернуть центральный блок в целости и сохранности, безопасность нашей команды всегда имеет приоритет. Мы не ожидаем, что будущие миссии будут затронуты», — сообщили в SpaceX.

Напомним, 12 апреля SpaceX осуществила первый успешный коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Запуск произвели с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Ракета доставила на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A весом около 6,5 тонны.