В Роспотребнадзоре пояснили, как правильно выбрать овощи и фрукты

В преддверии лета специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты.

В первую очередь в ведомстве рекомендуют обратить внимание на продавца. Отмечается, что он должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду, нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес и имя и фамилию.

Овощи следует покупать только в установленных местах и при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Необходимо осмотреть торговую точку и окружающую ее территорию.

Также стоит оглядеть перед покупкой внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что спелые плоды отличает сильный приятный запах.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с клещами.