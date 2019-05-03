Правительство РФ опровергло родство супруги Медведева и руководителей «Мираторга»

Главы холдинга «Мираторг» Виктор и Александр Линники не являются родственниками жены премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее в СМИ появились публикации, что якобы братья-близнецы Виктор и Александр Линники приходятся двоюродными братьями Светланы Медведева, которая имела девичью фамилию Линник.

«В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ «Мираторг», — передает ТАСС со ссылкой на официальное заявление камбина.

Подчеркивается, что Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой.

Напомним, ранее Медведев поручил начать подготовку новой редакции Налогового кодекса.