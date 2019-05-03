В США скончался актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге «Звездные войны», скончался на 75-м году жизни в США.

Мейхью умер в своем доме на севере Техаса 30 апреля. Причины смерти не разглашаются. Предварительно, актер имел проблемы со здоровьем из-за высокого роста. Так, в прошлом году он перенес операцию на позвоночнике.

Семья Мейхью предложила пожертвовать деньги в организованный им благотворительный фонд, говорится в официальном заявлении в Twitter.

Питер Мейхью получил всемирную известность благодаря роли Чубакки, который являлся спутником Хана Соло в киноэпопее «Звездные войны».

Напомним, ранее сообщалось, что Disney приостановит производство новых «Звездных войн» после девятого эпизода.