"Белнефтехим" заявил о поступлении чистой нефти из России

Нефть, которая отвечает стандартам, поступила на белорусскую границу по нефтепроводу "Дружба", сообщается на официальном портале «Белнефтехим».

Отмечается, что по информации диспетчерской службы сегодня днем нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Белоруссии. После транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь". Все действия между обеими сторонами согласованы и проходят по графику.

Напомним, ранее сообщалось, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» потребует нескольких месяцев.

«Принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода «Дружба». Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы», — сообщал концерн «Белнефтехим».



