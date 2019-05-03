Эксперты назвали города России, в которых живут самые счастливые и несчастные люди, один из них находится в ПФО
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ опубликовали результаты исследования удовлетворенности населения страны своей жизнью, сообщает «Российская газета».
Мониторинг провели в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек. Больше всего удовлетворенных жизнью граждан живет во Владивостоке, Томске, Липецке и Оренбурге. Кроме того, среди городов, где большая часть населения довольна жизнью, находятся Череповец, Грозный и Чита.
Наименее удовлетворены жизнью во Владикавказе, Хабаровске, Воронеже, Петрозаводске и Ярославле.
Напомним, ранее сообщалось, что Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных городов для путешествий россиян на майские праздники. Это следует из результатов опроса сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru.
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