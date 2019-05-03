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Эксперты назвали города России, в которых живут самые счастливые и несчастные люди, один из них находится в ПФО

00:27, 03.05.2019
Эксперты назвали города России, в которых живут самые счастливые и несчастные люди, один из них находится в ПФО
Фото: ru.wikipedia.org

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ опубликовали результаты исследования удовлетворенности населения страны своей жизнью, сообщает «Российская газета».

Мониторинг провели в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек. Больше всего удовлетворенных жизнью граждан живет во Владивостоке, Томске, Липецке и Оренбурге. Кроме того, среди городов, где большая часть населения довольна жизнью, находятся Череповец, Грозный и Чита.

Наименее удовлетворены жизнью во Владикавказе, Хабаровске, Воронеже, Петрозаводске и Ярославле.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных городов для путешествий россиян на майские праздники. Это следует из результатов опроса сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru.

ОбществоИнфраструктура
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