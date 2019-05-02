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Министра экономики Дагестана арестовали по делу о хищении 20 млн рублей

12:56, 02.05.2019
Министра экономики Дагестана арестовали по делу о хищении 20 млн рублей
Фото: e-dag.ru

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей. Речь идет о закупках мебели и компьютеров для нужд многофункционального центра республики.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с 2013 по 2018 год задержанный был руководителем многофункционального центра.

По данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при закупках мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Дагестана завышала их стоимость. В результате деньги выводились через подконтрольные им фирмы и обналичивались, передает «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что министра экономики Дагестана Османа Хазбулатова задержали при попытке покинуть страну.

Происшествия
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