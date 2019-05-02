Министра экономики Дагестана арестовали по делу о хищении 20 млн рублей

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей. Речь идет о закупках мебели и компьютеров для нужд многофункционального центра республики.



Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с 2013 по 2018 год задержанный был руководителем многофункционального центра.



По данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при закупках мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Дагестана завышала их стоимость. В результате деньги выводились через подконтрольные им фирмы и обналичивались, передает «РИА Новости».



Ранее СМИ сообщали, что министра экономики Дагестана Османа Хазбулатова задержали при попытке покинуть страну.

