Китай и США могут объявить о заключении торговой сделки к 10 мая

США и Китай могут объявить о достижении договоренности по спорным вопросам, касающимся торговли между странами, к следующей пятнице, 10 мая.

По информации CNBC, на следующей неделе в Вашингтон для консультаций прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Также к 10 мая страны могут согласовать проведение встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.



В Белом доме указанную информацию пока официально не подтвердили.



Ранее власти Китая решили вновь отложить введение новых тарифов на импорт автомобилей и комплектующих для них, произведенных в США. Перед этим американские власти отложили введение пошлин на китайские товары.

