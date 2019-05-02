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Китай и США могут объявить о заключении торговой сделки к 10 мая

06:57, 02.05.2019
Китай и США могут объявить о заключении торговой сделки к 10 мая
Фото: commons.wikimedia.org / Jayzel68

США и Китай могут объявить о достижении договоренности по спорным вопросам, касающимся торговли между странами, к следующей пятнице, 10 мая.

По информации CNBC, на следующей неделе в Вашингтон для консультаций прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Также к 10 мая страны могут согласовать проведение встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

В Белом доме указанную информацию пока официально не подтвердили.

Ранее власти Китая решили вновь отложить введение новых тарифов на импорт автомобилей и комплектующих для них, произведенных в США. Перед этим американские власти отложили введение пошлин на китайские товары.

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