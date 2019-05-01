Цукерберг презентовал новый более светлый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг продемонстрировал обновленный дизайн сайта и приложений соцсети, которые получили название FB5. Об этом сообщается в Twitter популярной социальной сети.

Среди графических изменений — отказ от синей шапки, в приоритете более светлые тона. Цукерберг анонсирует, что новый дизайн для Facebook станет проще и быстрее. В Messenger появятся несколько новых функций.

Напомним, ранее сообщалось, что федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить большой штраф на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.

Согласно отчету о доходах компании за первый квартал 2019 года, ФТК, предположительно, оштрафует соцсеть на 3 млрд долларов. При этом финальный размер штрафа может возрасти до 5 млрд долларов.

