Facebook грозит штраф в 5 млрд долларов из-за утечки данных пользователей

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить большой штраф на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.

Согласно отчету о доходах компании за первый квартал 2019 года, ФТК, предположительно, оштрафует соцсеть на 3 млрд долларов. При этом финальный размер штрафа может возрасти до 5 млрд долларов, пишет CNBC.

Отмечается, что проблема пока остается неразрешенной.

Напомним, в США начали расследование против Facebook в марте 2018 года после того, как британская аналитическая компания Cambridge Analytica предположительно в 2013 году незаконным путем получила персональные данные 87 млн пользователей.

