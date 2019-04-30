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Южная Осетия осталась без света из-за аварии на ЛЭП

16:47, 30.04.2019
Южная Осетия осталась без света из-за аварии на ЛЭП
Фото: pixabay.com

Жители Южной Осетии остались без света. Причиной стала авария на линии электропередачи (ЛЭП).

Гендиректор ГУП «Энергоресурс-Южная Осетия» Алан Габараев рассказал, что авария случилась на шестом километре участка Цхинвал — Дзау. Сейчас специалисты занимаются восстановлением подачи электроэнергии. Работы планируется завершить к 19.00 по местному времени, передает «Интерфакс».

Стоит отметить, что единственным источником подачи электроэнергии в Южную Осетию является линя электропередачи, идущая из Северной Осетии через Рокский перевал.

Ранее в Новороссийске из-за аварии на подстанции без электричества остались свыше 124 тысяч человек и несколько местных предприятий.

Происшествия
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