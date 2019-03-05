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В Новороссийске более 120 тыс. человек остались без электричества

19:15, 05.03.2019
В Новороссийске более 120 тыс. человек остались без электричества
Фото: pixabay.com

В Новороссийске из-за аварии на подстанции без электричества остались около 124 600 человек и несколько местных предприятий. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

На момент написания новости подача электроэнергии была возобновлена.

По данным местных СМИ, из-за отключения света на дорогах не работают светофоры и встал электротранспорт.

Ранее сообщалось, что в четырех районах Татарстана из-за сильного ветра без электричества остались свыше 3 тысяч человек.

Происшествия
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