В Новороссийске более 120 тыс. человек остались без электричества
В Новороссийске из-за аварии на подстанции без электричества остались около 124 600 человек и несколько местных предприятий. Об этом сообщает Минэнерго РФ.
На момент написания новости подача электроэнергии была возобновлена.
По данным местных СМИ, из-за отключения света на дорогах не работают светофоры и встал электротранспорт.
Ранее сообщалось, что в четырех районах Татарстана из-за сильного ветра без электричества остались свыше 3 тысяч человек.Происшествия
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