Баскетбольный клуб «Самара» выиграл Суперлигу-1, «Уфимец» стал чемпионом Суперлиги-2

«Самара» в гостях переиграла санкт-петербургский «Спартак» в третьем матче финальной серии Суперлиги и завоевала чемпионский титул. Решающей в матче стала третья четверть, в которой самарцам удалось отыграть сразу 11 очков и выйти вперед. Заключительная четверть оказалась равной, и «Спартаку» не удалось отыграться. Итоговый счет встречи — 66:59 (13:12, 18:22, 20:9, 15:16) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Владимир Пичкуров, набравший 16 очков. Ранее самарский клуб одержал две домашние победы над питерцами. Это первая победа баскетбольной «Самары» в истории Суперлиги-1.



Также завершился чемпионат России среди мужских команд Суперлиги второго дивизиона. Победу в этом сезоне одержал баскетбольный клуб «Уфимец». Магнитогорское «Динамо» расположилось на второй строчке турнирной таблицы, замкнула тройку призеров московская «Руна-Баскет».

Клуб из Башкирии одержал 42 победы и потерпел всего 6 поражений. «Уфимец», как победитель чемпионата, получил право на участие в Суперлиге первого дивизиона в сезоне 2019/2020 годов.

