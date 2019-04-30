Правила игры в КХЛ изменятся со следующего сезона

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Глава судейского комитета и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал том, что перед стартом сезона 2019/2020 будут пересмотрены некоторые из правил игры в Континентальной лиге. В том числе Аксенов припомнил ситуацию с отмененным голом «Авангарда» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.



«Раз мы приняли такие правила игры, то и действовали согласно им весь сезон. Голы после видеопросмотров отменялись и в сентябре, и в октябре, и в ноябре. Но говорить о том, какие плохие правила, начали почему-то в тот момент, когда пришла пора плей-офф. Мне лично как главному арбитру эти правила не нравятся, и, конечно, мы будем их корректировать и переделывать.



Будем корректировать правила перед началом следующего сезона. И работа по этой корректировке правил уже ведется. Что и как это будет, вам обязательно сообщим через сайт, покажем видеоролики и доведем до всех, начиная с руководства команд и хоккеистов и заканчивая массмедиа и болельщиками. Правила на будущий сезон скорректируются в направлении уменьшения видеопросмотров», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.