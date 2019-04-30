В Казани в ночь на 1 мая закроют для движения улицу Фучика
В Казани в ночь на 1 мая на несколько часов закроют для движения улицу Фучика.
Ограничение на проезд автомобилей будет введено с 20.00 30 апреля до 6.00 1 мая в направлении движения от улицы Зорге до проспекта Победы.
Закрытие улицы связано с проведением дорожных работ. При этом схема движения общественного транспорта не изменится, сообщается на сайте мэрии Казани.
Напомним, что при подготовке к празднованию Дня Победы в столице Татарстана будут перекрыты несколько улиц.
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