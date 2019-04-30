В Казани в ночь на 1 мая закроют для движения улицу Фучика

В Казани в ночь на 1 мая на несколько часов закроют для движения улицу Фучика.

Ограничение на проезд автомобилей будет введено с 20.00 30 апреля до 6.00 1 мая в направлении движения от улицы Зорге до проспекта Победы.

Закрытие улицы связано с проведением дорожных работ. При этом схема движения общественного транспорта не изменится, сообщается на сайте мэрии Казани.



Напомним, что при подготовке к празднованию Дня Победы в столице Татарстана будут перекрыты несколько улиц.

