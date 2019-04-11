Власти Казани раскрыли схему перекрытия дорог к 133-летию Тукая и 9 Мая
Исполком Казани опубликовал постановление об ограничении движения при праздновании 133-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая и Дня Победы. Проезд по части улиц будет перекрыт 26 апреля, а также с 1 по 11 мая.
Согласно документу, к 133-летию Тукая перекрыта будет только улица Театральная. Движение будет ограничено с 7.00 до 16.00 26 апреля на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.
А вот при подготовке к празднованию Дня Победы планируются более масштабные ограничения:
- 1 мая в 15.00 будет перекрыт местный проезд вблизи сквера Асгада Галимзянова. Открыть его городские власти планируют только в 11.00 11 мая.
- 2 мая с 17.00 до 23.00 должно быть ограничено движение на площади Тысячелетия, Кремлевской набережной, двух участках улицы Декабристов (от пл. Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима и от ул. Комсомольская до пл. Тысячелетия), ул. Ташаяк, ул. Право-Булачной, ул. Лево-Булачной и проезд между цирком и Центральным стадионом.
- На тех же участках и в то же время запланированы ограничения 3, 4, 5, 6 и 7 мая. Отмечается, что на эти даты ограничения будут вводиться «при необходимости». А вот с 17.00 8 мая и до 08.00 10-го они же будут перекрыты обязательно.
- С 7 по 11 мая также будет закрыта объездная дорога вокруг стадиона «Казань Арена».
- 8 мая в 18.00 власти города также закроют проезд на участках улиц Бондаренко и Волгоградская. Ограничение будет действовать до 01.00 10 мая.
- 9 мая с 9.00 до 17.00 будут закрыты ул. Карла Маркса (от ул. Горького до ул. Лобачевского), ул. Лобачевского (от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская), ул. Кремлевская (от ул. Лобачевского до пл. Первого Мая), ул. Толстого (от ул. Большая Красная до ул. Горького), ул. Муштари (от ул. Большая Красная до ул. Горького), ул. Гоголя (от ул. Большая Красная до ул. Горького), ул. Жуковского (от ул. Большая Красная до ул. Горького), ул. Пушкина (от ул. Большая Красная до ул. Горького), ул. Театральная (от ул. Большая Красная до ул. Дзержинского), ул. Профессора Нужина (от ул. Университетская до ул. Пушкина), ул. Университетская (от ул. Кремлевская до ул. Профсоюзная), ул. Кремлевская (от ул. Лобачевского до ул. Университетская).
- Также в этот день при необходимости могут быть закрыты участки пр. Ямашева (от ул. Мусина до ул. Короленко) с 16.00 до 23.00 и ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абдуллы Бичурина) с 19.00 до 23.30.
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