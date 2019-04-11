Власти Казани раскрыли схему перекрытия дорог к 133-летию Тукая и 9 Мая

Исполком Казани опубликовал постановление об ограничении движения при праздновании 133-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая и Дня Победы. Проезд по части улиц будет перекрыт 26 апреля, а также с 1 по 11 мая.

Согласно документу, к 133-летию Тукая перекрыта будет только улица Театральная. Движение будет ограничено с 7.00 до 16.00 26 апреля на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

А вот при подготовке к празднованию Дня Победы планируются более масштабные ограничения: