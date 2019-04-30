Доход губернатора Нижегородской области в 2018 году снизился более чем в три раза

По итогам 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заработал 4,6 млн рублей.

Напомним, что в 2017 году доходы Никитина составили до 15,74 млн рублей. Таким образом, заработок губернатора уменьшился более чем в три раза.

В собственности главы Нижегородской области есть земельный участок площадью 1 500 кв.м, жилой дом площадью 171,9 кв. м и квартира площадью 143,7 кв. м, в пользовании дача площадью 801,7 кв. м. Также ему принадлежат автомобили ВАЗ-21011 и «УАЗ-Патриот», и мотоцикл «Ява», сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

Супруга Никитина заработала в прошлом году 5,8 млн рублей против 38,7 млн в 2017 году. В ее собственности находятся две квартиры площадью 143,8 и 38 кв. м, а также два машиноместа площадью 18,3 и 11,7 кв. м. Кроме того, жена губернатора имеет BMW X3. В ее пользовании находится дача площадью 801,7 кв. м.