В Казани из гипермаркета «Лента» эвакуировали около 100 человек
В Казани из гипермаркета «Лента» на улице Копылова эвакуировали около 100 человек из-за ложного срабатывания сигнализации.
Как передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, от сотрудников магазина не поступило ни одного сообщения в экстренные службы.
«Увы, если посетителей еще можно понять, то вот навыки персонала оказались не на высоте», — подчеркнули в МЧС.
На данный момент гипермаркет работает в обычном режиме.
Напомним, что в январе Госстройнадзор выдал гипермаркету «Лента» на Копылова заключение о соответствии. Он был открыт в феврале.Происшествия Татарстан
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