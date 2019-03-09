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В Казани из гипермаркета «Лента» эвакуировали около 100 человек

18:57, 09.03.2019

В Казани из гипермаркета «Лента» на улице Копылова эвакуировали около 100 человек из-за ложного срабатывания сигнализации.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, от сотрудников магазина не поступило ни одного сообщения в экстренные службы.

«Увы, если посетителей еще можно понять, то вот навыки персонала оказались не на высоте», — подчеркнули в МЧС.

На данный момент гипермаркет работает в обычном режиме.

Напомним, что в январе Госстройнадзор выдал гипермаркету «Лента» на Копылова заключение о соответствии. Он был открыт в феврале.

Происшествия Татарстан
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