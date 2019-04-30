Трусова исполнит произвольную программу в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова в сезоне-2019/20 исполнит произвольную программу в образе персонажа сериала «Игра престолов». Об этом спортсменка написала на своем аккаунте в Instagram.

По ее словам, в качестве героини она выберет Дейенерис Таргариен. Основными композициями станут Matt Bellamy — Pray (High Valerian) и Ramin Djawadi — The Night king.

Стоит отметить, что Трусова является двукратной победительницей юниорских чемпионатов мира, обладательницей золота юниорского финала Гран-при. Также за ее плечами две победы на первенствах России.

Напомним, ранее Трусова превысила мировой рекорд Алины Загитовой в произвольной программе на чемпионате России в Перми.