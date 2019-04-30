В Стерлитамаке осудят организатора финансовой пирамиды за хищение более 88 млн рублей

В Стерлитамаке перед судом предстанет 34-летний местный житель, обвиняемый в создании финансовой пирамиды.

По версии следствия, мужчина, являясь управляющим и учредителем кредитного потребительского кооператива, коммандитного товарищества и микрофинансовой организации «Алтын Капитал», похитил у 450 потерпевших свыше 88 млн рублей.

В период с 2013 по 2016 год злоумышленник привлекал средства граждан, обещая им выплату процентов в размере от 20% до 40% годовых. При этом деньги клиентов он не инвестировал в высокодоходный бизнес, а переводил подконтрольным фирмам.

Созданные преступником офисы финансовой пирамиды начали появляться в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске и Оренбурге. Проценты ряду вкладчиков выплачивались за счет денежных средств, поступивших от новых клиентов, уточнили в пресс-службе прокуратуры РБ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк с начала года выявил 61 финансовую пирамиду.