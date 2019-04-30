«Севергрупп» Мордашова закрыла сделку по покупке 42% «Ленты» у ее основных акционеров

«Севергрупп» Алексея Мордашова завершает приобретение акций ретейлера «Лента» у его основных акционеров TPG и ЕБРР.



«Условие для объявления предложения акционерам/держателям GDR компании по покупке их акций/GDR «Ленты« выполнено. Соответственно, с сегодняшнего дня акционерам и владельцам GDR «Ленты« будет предоставлен доступ к документу о предложении», — говорится в сообщении «Севергрупп».



Напомним, что 2 апреля «Севергрупп» сообщила о достижении договоренности о покупке 34,44% у TPG Group и 7,4% ценных бумаг «Ленты» у Европейского банка реконструкции и развития. На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба дала разрешение на сделку.

