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Компния Samsung представила вертикальный телевизор

02:30, 30.04.2019
Компния Samsung представила вертикальный телевизор
Фото: скриншот news.samsung.com

Корейская компания Samsung презентовала телевизор The Sero с вертикальной ориентацией.

Как сообщается на сайте производителя, телевизор имеет экран 43 дюйма и рассчитан на просмотр мобильного контента. Его можно подключить к смартфону с помощью NFС.

Также телевизор можно переключить в горизонтальную ориентацию.

Ранее Samsung перенес старт продаж нового смартфона из-за проблем с экраном. Блогеры и журналисты, получившие первые модели для тестирования, сообщили о поломках. У всех пострадал именно гибкий дисплей.

Эксперты рассказали, что причиной поломок новых раскладных смартфонов является сам гибкий экран.

Технологии
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