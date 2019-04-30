Компния Samsung представила вертикальный телевизор

Корейская компания Samsung презентовала телевизор The Sero с вертикальной ориентацией.

Как сообщается на сайте производителя, телевизор имеет экран 43 дюйма и рассчитан на просмотр мобильного контента. Его можно подключить к смартфону с помощью NFС.

Также телевизор можно переключить в горизонтальную ориентацию.

Ранее Samsung перенес старт продаж нового смартфона из-за проблем с экраном. Блогеры и журналисты, получившие первые модели для тестирования, сообщили о поломках. У всех пострадал именно гибкий дисплей.

Эксперты рассказали, что причиной поломок новых раскладных смартфонов является сам гибкий экран.