Эксперты проанализировали причины поломок раскладных смартфонов Samsung

Эксперты рассказали о том, что они считают причиной поломок новых раскладных смартфонов Samsung Galaxy Fold. Они сходятся во мнении, что главной проблемой является сам гибкий экран.

Аналитики портала iFixit рассказали о проблемах OLED-дисплеев. Такие экраны могут отказать даже из-за небольших повреждений. В таких случаях поломка не ограничивается небольшой частью экрана и может вывести его из строя целиком.

Особо отмечена и проблема защитного слоя дисплея, который многие приняли за обычную пленку и сорвали.

Напомним, что Samsung перенес старт продаж нового смартфона из-за проблем с экраном. Блогеры и журналисты, получившие первые модели для тестирования, сообщили о поломках. У всех пострадал именно гибкий дисплей.