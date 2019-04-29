Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство.



«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — цитирует Путина «РИА Новости».



Напомним, что Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам президента РФ, Россия может ввести упрощенный порядок получения гражданства для украинцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем жителям Украины пока не принято, но этот вопрос стоит на повестке дня.

