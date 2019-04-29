Песков: решение о выдаче российских паспортов всем украинцам пока не принято

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не приняли решение о выдаче российских паспортов гражданам всей Украины, но этот вопрос стоит на повестке дня.

«Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня и о нем думают, о таком вопросе. Но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента России напомнил, что на прошлой неделе

Владимиром Путиным был подписан указ об облегченных процедурах в получении паспортов для жителей Донбасса. Песков подчеркнул, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что не советовал бы «российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ».

