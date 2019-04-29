Власти намерены вернуть 80 участков бывшего Саратовского авиазавода и возобновить производство

Власти Саратовской области рассчитывают вернуть в госсобственность около 80 земельных участков под бывшим авиазаводом. В случае успеха рассматривается возможность возобновления производства.

«Мы через управления имуществом обратились в суды и первые процессы выиграли: это 3 бомбоубежища, небольшой земельный участок. Мы пытались наработать практику», — передает СарБК слова депутата Госдумы Николая Панкова.

Он отметил, что жилье изыматься не будет и все действия власть будет проводить согласно закону.

Панков добавил, что новое производство может быть организовано, только если суд сочтет незаконной продажу земель.

Пока в суд поданы заявления по 20 из 80 участков.