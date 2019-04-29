Самарские депутаты предложили отменить обязанность застройщика регистрировать право собственности на жилье

Депутаты Самарской губернской думы предложили разрешить застройщикам вводить в эксплуатацию жилье без регистрации права собственности. Соответствующие изменения могут быть внесены в Гражданский кодекс РФ.

«Если застройщик вводит в эксплуатацию объект, а затем начинает продавать его, то он должен сначала оформить право собственности. Я предлагаю убрать это первое ненужное действие по регистрации — достаточно кадастрового учета. Оформление права собственности на первоначальном этапе ни на что не влияет и лишь приводит к дополнительным затратам», — приводит «Волжская коммуна» слова председателя комитета регионального заксобрания по строительству Владимира Кошелева.

Внесение предложенных поправок позволит оптимизировать регистрацию собственности. После официального ввода жилья будет осуществляться только государственный кадастровый учет жилых помещений без регистрации права собственности застройщика на них.