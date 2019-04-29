Новости спорта

14:52 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Олег Знарок возглавил московский «Спартак»

13:57, 29.04.2019
Олег Знарок возглавил московский «Спартак»
Фото: vesti.ru

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок стал главным тренером московского «Спартака», сообщает официальный сайт команды. Контракт с 56-летним тренером подписан по схеме «1+1».

Помощниками тренера будут его многолетний ассистент Харийс Витолиньш, а также Игорь Уланов и Максим Соловьев, которые работали в тренерском штабе «Спартака» в минувшем сезоне.

Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент Олег Валерьевич также занимает должность консультанта штаба сборной России. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» (сезоны-2011/12 и 2012/13) и один раз с санкт-петербургским СКА (сезон-2016/17). Также под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Министром экономики Республики Татарстан Фаридом Абдулганиевым
Официальные партнеры
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров