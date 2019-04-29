Олег Знарок возглавил московский «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок стал главным тренером московского «Спартака», сообщает официальный сайт команды. Контракт с 56-летним тренером подписан по схеме «1+1».

Помощниками тренера будут его многолетний ассистент Харийс Витолиньш, а также Игорь Уланов и Максим Соловьев, которые работали в тренерском штабе «Спартака» в минувшем сезоне.



Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент Олег Валерьевич также занимает должность консультанта штаба сборной России. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» (сезоны-2011/12 и 2012/13) и один раз с санкт-петербургским СКА (сезон-2016/17). Также под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году.