Назаров: «По красоте Башкортостан не уступает ни Швейцарии, ни всей остальной Европе»

Башкирский медиамагнат Андрей Назаров рассказал о преимуществах и недостатках туристической сферы республики. По его мнению, в РБ необходимо развивать горнолыжные курорты и передать санатории в частные руки.

«По красоте Башкортостан не уступает ни Швейцарии, ни всей остальной Европе, и для поднятия туризма в республике требуются только управленческие и финансовые усилия», — заявил он во второй части интервью «Реальному времени».

Назаров отметил, что двух горнолыжных курортов для Башкирии не хватает. Некоторые предприниматели уже работают над новыми проектами, поделился бизнесмен.

Он добавил, что развитием туризма должны заниматься прежде всего региональные власти. Однако помощь федеральной власти необходима.